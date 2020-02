Depois de terem sido escolhidos os presidentes das Comissões Políticas de Freguesia do PSD-Madeira, as Comissões Políticas Concelhias foram todas eleitas até 30 de Janeiro, estando, neste momento, reunidas “todas as condições para que o Partido possa dar início ao projecto autárquico de 2021, do qual sairá vencedor”, anunciou esta sexta-feira o partido.

