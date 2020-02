Miguel Albuquerque garante ao DIÁRIO que vai discursar no 38.º Congresso Nacional do PSD que começa esta noite em Viana do Castelo. Uma intervenção que servirá para fazer as pazes com a estrutura nacional do partido. “Vou dizer que o PSD-M vai apoiar a actual direcção e o presidente do partido”, revela.

O líder do PSD-M também irá fazer “uma resenha daquilo que foi o último ano do...