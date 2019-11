PSD desafia Costa a apoiar universidades insulares

“O Governo da República falhou, redondamente, com a Universidade da Madeira, com os seus alunos, com os professores e com toda a comunidade educativa, ao não ter apresentado os estudos relativos à majoração do financiamento desta instituição – conforme tinha assumido na anterior legislatura – e ao não ter previsto esse reforço de verbas no Orçamento para 2020”. É desta forma que...