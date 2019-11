PSD convoca assembleia para ‘resolver’ cemitério

O PSD de Machico vai convocar uma assembleia municipal extraordinária para debater responsabilidades e analisar soluções face ao encerramento do cemitério da freguesia do Porto da Cruz.

Incrédulo e inconformado com a ligeireza com que a Câmara Municipal de Machico (CMM) tem vindo a tratar, desde a primeira hora, a situação do cemitério do Porto da Cruz, Noberto Maciel, presidente...