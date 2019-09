A candidatura do PSD às Eleições Regionais de 22 de Setembro considera que uma das medidas de maior impacto social do actual Governo foi a do Plano de apoio à redução tarifária, o que se traduz nas “novas condições que toda a população passou a dispor para poder se deslocar nos transportes públicos”, afirmou Eduardo Jesus, numa iniciativa política promovida, este sábado, na Avenida...