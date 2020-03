O deputado madeirense do PSD, Paulo Neves, alerta o Governo da República para a importância de acompanhar a comunidade portuguesa da espalhada pelo mundo e a apoiar o repatriamento dos cidadãos que assim o entenderem face à ameaça da pandemia do covid-19.

“Mais do que nunca é fundamental que o Estado saiba acautelar as suas funções junto dos portugueses que se encontram no nosso...