PS quer ouvir Prada, Gonçalves e Menezes

Paula Menezes, directora Regional do Ordenamento do Território (DROTA), Amílcar Gonçalves, ex-secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas (SREI) e actual presidente da ARM – Águas e Resíduos da Madeira e Susana Prada, secretária regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas são os primeiros três nomes requeridos pelo PS para serem ouvidos no âmbito da...