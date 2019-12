O Grupo Parlamentar do PS vai dar entrada hoje, na Assembleia Legislativa da Madeira, de um requerimento de audição com carácter de urgência a Pedro Calado, vice-presidente do Governo Regional, na sequência da advertência do Tribunal de Contas (TdC) ao executivo madeirense por considerar ilegal a concessão da Zona Franca da Madeira à SDM sem concurso público.

Segundo, apurou o DIÁRIO,...