O Grupo Parlamentar do PS-Madeira apresenta, na próxima sessão plenária, na Assembleia Legislativa da Madeira, um projecto de resolução para que o Governo Regional execute os procedimentos tendentes à extinção da Ponta do Oeste – Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, da Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, da Sociedade de Desenvolvimento...