“Combater a desertificação dos concelhos mais a Norte da ilha com uma política mais activa na criação de incentivos para fixar jovens e famílias” foi a medida apresentada, ontem, pela candidatura liderada por Paulo Cafôfo, que no segundo dia de campanha para as Regionais esteve em contacto com a população em Santana.

“Promover o empreendedorismo, captar a criação de emprego e a descentralização...