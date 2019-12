PS propõe consagração da Escola Inclusiva

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista (PS) entregou, na Assembleia Legislativa da Madeira, um projecto de resolução que defende a adaptação à Região do decreto lei nacional que consagra a Escola Inclusiva e defende também a revogação do actual decreto legislativo regional em vigor na Madeira, nomeadamente da Educação Especial. Uma medida que visa encurtar as desigualdades sociais...