PS pede ‘Pacto Ambiental com todas as forças’ políticas e sociais

O PS pretende unir as várias forças políticas da Madeira e as instituições da sociedade, as chamadas forças vivas, num pacto para o ambiente – Pacto Regional para as Alterações Climáticas. A proposta vai ser incluída no Programa de Governo, que a candidatura socialista, liderada por Paulo Cafôfo, vai apresentar nas próximas eleições legislativas regionais. O objectivo é encontrar...