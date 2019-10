PS não admite derrotas e aponta às autárquicas

Emanuel Câmara foi o último a falar, na noite eleitoral do PS-Madeira. O presidente dos socialistas madeirenses, quando muito, concede ao PSD uma vitória nas legislativas regionais. Nas outras duas eleições, Europeias e Legislativas Nacionais, Emanuel Câmara considera que o PS foi vencedor. A lógica do presidente do PS, apesar de muito discutível, é simples: nas Europeias, como...