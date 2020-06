O grupo parlamentar do PS-M apresentou, na ALM, um requerimento com questões colocadas ao secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas sobre a presença de equipamentos de produção, tratamento, selecção, transporte, armazenamento e comercialização de inertes na zona da obra da via expresso na Ribeira de São Jorge, no concelho de Santana.

A deputada socialista Tânia Freitas,...