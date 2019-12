O grupo parlamentar do PS-M está indignado com o facto do Presidente da Assembleia Legislativa não ter admitido o projecto socialista de Decreto Legislativo Regional que recomenda ao Governo Regional a transferência das verbas relativas a 7,5% do IVA cobrado nos sectores do alojamento, restauração, comunicações, electricidade, água e gás para as autarquias madeirenses.

O despacho...