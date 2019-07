O Partido Socialista-Madeira inaugura a sua Sede de Campanha para as Eleições Legislativas Regionais, amanhã pelas 11 horas. O espaço fica situado na Rua 31 de Janeiro, n.º 41, sendo que a inauguração contará com a presença do cabeça de lista do PS-M às Regionais, Paulo Cafôfo.

Durante a tarde de ontem, o candidato pelos socialistas defendeu a criação do Estatuto da Agricultura...