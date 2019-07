O PS vai votar a favor da resolução que defende o fim do adiantamento total do custo das viagens aéreas entre a Região e o Continente. É assim viabilizado o diploma que foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa da Madeira, determinando que os residentes passem a desembolsar apenas 86 euros e os estudantes 65 euros, cabendo ao Estado pagar as indemnizações compensatórias...