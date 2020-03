Os deputados do Partido Socialista-Madeira (PS-M) à Assembleia da República criticaram, ontem, o caminho do “isolamento e da irrelevância seguido pelos deputados do PSD-M, ao apresentarem dezenas de propostas de alteração ao Orçamento do Estado (OE) que apenas têm garantidos três votos”.

Por contrapartida, congratulou-se com a “credibilidade e competência do PS, que assegura a aprovação...