Os portugueses continuam confiantes face à governação socialista do país. Se as eleições legislativas se realizassem agora o PS ganharia com 37,4% dos votos, mais duas décimas face ao barómetro do passado mês de Janeiro. Sem surpresas a esquerda manteria a maioria absoluta dos votos, de acordo com as prejecções que constam do Barómetro Político da Eurosondagem/Associação Mutualista...