PS chama peritos à comissão de inquérito dos inertes

A primeira reunião da Comissão Eventual de Inquérito “à actuação do Governo Regional no que se relaciona com a extracção de inertes nas ribeiras e na orla costeira da Madeira”, arranca hoje, a partir das 14h30, na Assembleia Legislativa (ALM). Um debate no qual os socialistas pretendem chamar à audição parlamentar não só governantes e empresários, mas também peritos e especialistas...