Dito e feito. O grupo parlamentar do PS vai dar entrada esta semana no Parlamento a iniciativa do Projecto de Decreto Legislativo Regional sobre a participação dos municípios da Região na receita do IVA cobrado nos sectores do alojamento, restauração, comunicações, electricidade, água e gás.

O líder da bancada socialista prometeu que estava em execução um documento no sentido de...