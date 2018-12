Na última Assembleia de Freguesia da Madalena do Mar, autarquia liderada pelo PSD, foram os membros do PS que aprovaram contrato interadministrativo com a Câmara da Ponta do Sol, assim como os restantes apoios atribuídos pela edilidade, já que os membros do membros do PSD abstiveram-se na votação destes documentos. Assim, a Junta de Freguesia aceita as verbas para executar as competências...