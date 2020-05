O PS-Açores emitiu parecer desfavorável ao Projecto de Lei n.º 378/XIV (PSD) – ‘Remissão à Região Autónoma da Madeira do pagamento dos encargos decorrentes do empréstimo PAEF, por forma a dotar a Região de todos os meios financeiros possíveis para fazer face aos efeitos da pandemia da doença COVID-19.’ O posicionamento dos socialistas açorianos foi no âmbito do direito de audição...