Vários arruamentos do Funchal vão estar encerrados a partir de hoje e durante este fim-de-semana, devido à realização de algumas provas desportivas. Numa nota emitida, a Câmara Municipal do Funchal informou que hoje, entre as 19h30 e as 21 horas, irá realizar-se a XII Corrida das Mulheres, o que irá provocar condicionamentos no trânsito.

Entre as 6 horas de sábado e a 1 hora de domingo,...