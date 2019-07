Prova inédita de 3x3 na Praça da Povo

A Associação de Basquetebol da Madeira leva a efeito este sábado, entre as 17 e as 21 horas, na Praça do Povo, o I Open 3x3 AB Madeira, prova inédita que está integrada no Circuito Nacional de 3x3.

Esta vertente do basquetebol chegou em força ao nosso País, de tal forma que a Federação Portuguesa de Basquetebol está promover um competição que terá as 21 etapas e que agora chega à Madeira.

Este evento é dirigido a todos os interessados, federados e não federados, que poderão constituir uma equipa e participar no evento, através do endereço https://play.fiba3x3.com. As inscrições fecham amanhã.