A Câmara Municipal do Funchal informou que, devido à realização da prova de ciclismo ‘Circuito Nocturno do Funchal 2020’, o trânsito automóvel em diversas artérias da Baixa do Funchal será amanhã interrompido, entre as 20 e as 22h30.

A Avenida Sá Carneiro, Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, Praça da Autonomia, Rua dos Profetas, Rua Brigadeiro Oudinot (até à Ponte do Mercado),...