Protesto contra a CMF

Victor Freitas inventou uma palavra que poderá entrar para o dicionário político. Ontem, o líder parlamentar socialista disse que a Assembleia Legislativa da Madeira se tornou ‘cafofocêntrica’, com constantes ataques violentos ao presidente da Câmara Municipal do Funchal e candidato do PS às eleições regionais do próximo ano. Uma afirmação que surgiu na discussão de um voto de protesto,...