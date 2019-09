Proteger estrada nova custa mais 17 milhões

O troço rodoviário de ligação do Caminho da Ribeira Grande, à via da Cota 500, no Lombo dos Aguiares, nas zonas altas da freguesia de Santo António, inaugurado há duas semanas com pompa e circunstância pelo Governo Regional, resultante de um investimento de 9 milhões de euros, será novamente intervencionada. Falta ainda a muralha da ribeira, de protecção à faixa de rodagem com 800...