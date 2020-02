“Esta placa não é uma vaidade”. Foi desta forma que o comandante das Forças Terrestres do Exército, tenente-general Martins Pereira se referiu à homenagem que agora figura nas paredes do Regimento de Guarnição N.º 3 (RG3), no Funchal.

Os militares prestaram ontem homenagem aos militares e civis que estiveram empenhados no apoio às populações da Madeira após o temporal de 20 de fevereiro...