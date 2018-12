Cerca de 400 cidadãos com algum tipo de deficiência são apoiados pelos 11 Centros de Actividades Ocupacionais (CAO) distribuídos pelos concelhos da Região, assim como no Centro de Apoio à Deficiência Profunda (CADP) e Lar-Residencial, mostram os dados da Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, através do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP – RAM, (Departamento...