‘Promoção’ antecipa campanha

Na sequência da falência anunciada, na passada segunda-feira, por parte do operador Thomas Cook, a Associação de Promoção da Madeira (APM) não só antecipou e lançou, ontem, uma campanha de promoção do destino no mercado alemão, nas plataformas on-line e redes sociais (que estava prevista para o mês de Novembro) como já contactou, ao longo desta semana, os principais operadores turísticos...