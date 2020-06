O projecto para a reabilitação do cais de Santa Cruz deverá ficar concluído ainda este ano. De acordo com o vice-presidente do Governo Regional, que visitou esta semana aquela infra-estrutura, a intervenção, que prevê a reparação dos acessos e instalações de apoio, “está apontada como prioritária, na sequência da vistoria técnica que, entretanto, foi efectuada pela APRAM”.

