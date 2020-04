O Governo Regional da Madeira vai restaurar o cordão dunar da praia do Porto Santo. Tendo em conta a elevada vulnerabilidade das regiões insulares às alterações climáticas, preocupando à Secretaria Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas (SRAAC) particularmente a ilha do Porto Santo, e considerando as necessidades de adaptação expressas na Estratégia de Adaptação...