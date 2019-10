O Governo Regional acaba de ver aprovado, no âmbito do PO SEUR, um projecto, próximo de um milhão de euros, com ajudas comunitárias na ordem dos 85%, que prevê vários melhoramentos na rede se saneamento de águas residuais nos concelhos da Ribeira Brava, Câmara de Lobos, Machico e Porto Santo.

Designado por ‘Fecho de sistemas de saneamento de águas residuais’, o projecto, apresentado...