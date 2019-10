Projecto da UNESCO lançado na Madeira

A Madeira será anfitriã do primeiro workshop do mais recente projecto da UNESCO, intitulado ‘World Heritage and Renewable Energy’ (Património Mundial e Energia Renovável). Segundo o que foi possível apurar junto de fonte da Secretaria Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas (SRAAC), este workshop será o evento de lançamento do referido projecto e acontecerá...