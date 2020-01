Assumiu o Conselho Executivo da Escola Secundária Jaime Moniz em Julho de 2018. Como é gerir uma instituição com 183 anos de história? É um desafio. Gerir e liderar uma escola com esta dimensão, com quase 2.500 alunos, cerca de 250 professores e 70 funcionários, não é fácil. É um desafio que este Conselho Executivo abraçou e pretende levar a efeito, para que o ensino seja cada vez...