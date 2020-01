Uma professora de matemática da Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol foi agredida por um aluno, ao final da tarde de ontem. De acordo com a RTP-Madeira, a docente foi assistida no serviço de Urgências da Ribeira Brava, após uma agressão na sala de aula, apresentando ferimentos na face e cabeça.

Segundo fonte da escola, escutada pela RTP-Madeira, o alegado agressor é um aluno...