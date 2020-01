Numa ronda feita no dia de ontem por várias farmácias do Funchal, o DIÁRIO pôde confirmar que nenhum dos espaços visitados ou contactados tinha disponíveis máscaras com filtro, as mais indicadas para a prevenção de um vírus. Em stock, tinham apenas as convencionais máscaras cirúrgicas que apenas protegem das partículas (como gotas) expelidas pelo próprio utilizador, mas que não...