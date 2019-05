Processo da árvore do Monte entra na fase de instrução

Quase dois anos após a queda da árvore que provocou 13 mortos e meia centena de feridos no arraial do Monte, o processo judicial relacionado com a tragédia entra na próxima semana na fase de instrução. A juíza Susana Mão de Ferro decidirá se remete para julgamento os três arguidos - Paulo Cafôfo, Idalina Perestrelo e Francisco Andrade – pelos crimes de homicídio e ofensas à integridade...