A juíza Joana Dias ordenou, na semana passada, a remessa para a juíza Elsa Serrão do processo em que Alberto João Jardim é arguido por alegadas injúrias e difamação ao historiador e antigo dirigente do PS António Loja. Este procedimento vem na sequência de um pedido de escusa que Joana Dias dirigiu ao Tribunal da Relação de Lisboa, no qual alegava que não deveria julgar o caso pois...