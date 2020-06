O suspeito de matar um homem de 61 anos, no passado dia 7 de Maio, na Rua da Olaria, no Caniço, vai aguardar julgamento em prisão preventiva, no Estabelecimento Prisional do Funchal, na Cancela.

O indivíduo, de 23 anos, foi hoje ouvido em primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial da Comarca da Madeira, entre as 16 e as 20h30, onde ficou indiciado pelo crime de homicídio...