O homem de 52 anos, natural da Venezuela, que ao final da tarde de terça-feira foi detido pela Polícia Judiciária, após ter esfaqueado o irmão numa residência no Funchal, na sequência de uma discussão, vai aguardar julgamento em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional do Funchal, na Cancela.

O arguido foi ontem ouvido em primeiro interrogatório judicial, no Tribunal da Comarca...