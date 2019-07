O homem de 39 anos, suspeito de matar a mulher, na casa onde o casal residia, no Jardim do Mar, ficou em prisão preventiva, indiciado pelos crimes de homicidio qualificado e profanação de cadáver. O alegado homicida foi presente ao juiz, no Tribunal do Funchal, na tarde de ontem, onde ficou a conhecer as medidas de coacção.

