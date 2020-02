O Tribunal da Relação de Lisboa confirmou, no passado dia 11 de Fevereiro, a pena de 6 anos e meio de prisão que foi aplicada pelo tribunal do Funchal a um jovem que liderou uma rede que introduziu dezenas de quilos de droga na Madeira entre Maio de 2017 e Julho de 2018. Carlos R., de 25 anos, natural do Estreito de Câmara de Lobos mas a residir na zona de Lisboa, foi apanhado nas...