Um homem de 31 anos de idade, residente no Bairro da Torre (Machico), foi condenado a 4 anos e meio de prisão, pelo crime de tráfico de estupefacientes. No mesmo julgamento, que terminou a 9 de Junho, no Juízo Central Criminal do Funchal, a mãe e a namorada deste arguido foram condenadas a pouco mais de 4 anos de prisão, mas com penas suspensas e acompanhadas de solenes avisos...