O Campeonato da Europa de Biatle e Triatle, que decorre até amanhã em Machico, teve ontem o seu primeiro dia de competição a sério, com a realização das meias finais do Biatle e as finais directas do MixRelay - estafetas mistas.

Na parte da manhã decorreram as meias finais dos escalões que apresentavam uma lista de inscritos superior a 20 atletas, que lutaram por um lugar na final...