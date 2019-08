Primeiro dia com direito a recordes

O primeiro dia dos Campeonatos Nacionais de Juvenis e Absolutos de Portugal, que está a ter lugar no Complexo das Piscinas Olímpicas do Funchal, ficou marcado pela obtenção de dois novos recordes de Portugal. O primeiro foi da autoria da formação da Associação Desportiva Bairro dos Anjos (ADBA), na estafeta dos 4x200 metros livres, onde registou um novo máximo no escalão juvenil...