A primeira vitória de Miguel Albuquerque está concretizada ao tomar conhecimento que as Eleições Regionais e as Eleições Legislativas serão em datas separadas. O líder do PSD-M afirmou que não poderia estar mais de acordo com o calendário das eleições - Europeias a 26 de Maio; Regionais a 22 de Setembro e Legislativas a 6 de Outubro -, sobretudo com aquelas que irá disputar, dizendo...