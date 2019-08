Prestação de cuidados de Saúde reforçada

Tal como acontece habitualmente, também no corrente ano, desde o princípio do passado mês de Julho até à primeira quinzena de Setembro próximo, a prestação de cuidados no Porto Santo, está a ser reforçada com a presença de um médico de Medicina Geral e Familiar.

Segundo explica o Serviço de Saúde da Região (SESARAM) ao DIÁRIO, trata-se de “um reforço importante durante esta época...