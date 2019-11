Press Power tenta reforçar internacionalização

A Press Power, a ainda jovem empresa madeirense, nascida no âmbito da Start Up Madeira, vai integrar a comitiva regional que estará no Web Summit. Uma ‘montra’ à qual Francisco Freitas, líder do projecto de Clipping e Transcrição e, ainda, a Monitorização de Redes Sociais, serviços que têm garantido à Press Power, agora situada na Rua das Murças, garante que já era para ter acontecido...